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32 минуты назад

Российским пенсионерам пообещали крупную выплату в ноябре

Секрет Фирмы

Оказывается, уже в ноябре российские пенсионеры могут получить единовременную выплату. Речь идёт о деньгах, которые могут выдать из средств пенсионных накоплений. Рассчитывать на них могут несколько категорий граждан. С недавнего времени оформлять такую выплату стало проще. Можно подать заявление на сайте Пенсионного фонда России или негосударственного пенсионного фонда.

Российским пенсионерам пообещали крупную выплату в ноябре
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

А ещё обратиться за деньгами можно через портал госуслуг.

Вот кто может рассчитывать на разовое получение пенсионных накоплений:

  • женщины, которым в этом году исполнилось 55 лет;
  • мужчины, достигшие возраста 60 лет;
  • действующие пенсионеры, которым начисляют пенсии по инвалидности или по потере кормильца.

Деньги дадут даже работающим гражданам. Размер выплаты у каждого человека будет индивидуальным. Это может быть как 10 000 рублей, так и 100 000 рублей.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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