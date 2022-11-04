Российским пенсионерам пообещали крупную выплату в ноябре

Оказывается, уже в ноябре российские пенсионеры могут получить единовременную выплату. Речь идёт о деньгах, которые могут выдать из средств пенсионных накоплений. Рассчитывать на них могут несколько категорий граждан. С недавнего времени оформлять такую выплату стало проще. Можно подать заявление на сайте Пенсионного фонда России или негосударственного пенсионного фонда.
А ещё обратиться за деньгами можно через портал госуслуг.
Вот кто может рассчитывать на разовое получение пенсионных накоплений:
Деньги дадут даже работающим гражданам. Размер выплаты у каждого человека будет индивидуальным. Это может быть как 10 000 рублей, так и 100 000 рублей.