Российским пенсионерам пообещали крупную выплату в ноябре

Оказывается, уже в ноябре российские пенсионеры могут получить единовременную выплату. Речь идёт о деньгах, которые могут выдать из средств пенсионных накоплений. Рассчитывать на них могут несколько категорий граждан. С недавнего времени оформлять такую выплату стало проще. Можно подать заявление на сайте Пенсионного фонда России или негосударственного пенсионного фонда.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

А ещё обратиться за деньгами можно через портал госуслуг.

Вот кто может рассчитывать на разовое получение пенсионных накоплений:

женщины, которым в этом году исполнилось 55 лет;

мужчины, достигшие возраста 60 лет;

действующие пенсионеры, которым начисляют пенсии по инвалидности или по потере кормильца.