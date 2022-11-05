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1 час назад

Россиянам рассказали, что подорожает к Новому году

Елена Прошина

К Новому году тарифы ЖКХ и цены на большинство продуктов в магазинах вырастут. Такой прогноз озвучила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова в беседе с агентством «Прайм».

Россиянам рассказали, что подорожает к Новому году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, к декабрю на территории Российской Федерации повысят тарифы ЖКХ, что в итоге спровоцирует рост цен на многие тарифы. Кроме того, отметила Долгова, Министерство промышленности и торговли предложило исключить техническую возможность реализации пищевой и табачной продукции, срок годности которой подошел к концу. Это также коснется товаров, которые были введены в оборот незаконно. Доцент предполагает, что в случае реализации инициативы продавцы, вероятно, заранее повысят цены на продукцию с ограниченным сроком годности (сигареты, минеральная и газированная вода, молочная продукция, пиво и др.), чтобы минимизировать потери.

Кроме того, бизнес в России стал тратить больше средств на доставку, упаковку и логистику, что также может стать причиной роста цен. Долгова напомнила, что перед праздниками стоимость товаров и услуг всегда увеличивается. Импортные продукты, а также фрукты и овощи традиционно дорожают в ноябре-декабре, когда люди ходят по магазинам и закупаются подарками и новогодними угощениями.

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