Россиянам рассказали, что подорожает к Новому году

К Новому году тарифы ЖКХ и цены на большинство продуктов в магазинах вырастут. Такой прогноз озвучила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова в беседе с агентством «Прайм».

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По ее словам, к декабрю на территории Российской Федерации повысят тарифы ЖКХ, что в итоге спровоцирует рост цен на многие тарифы. Кроме того, отметила Долгова, Министерство промышленности и торговли предложило исключить техническую возможность реализации пищевой и табачной продукции, срок годности которой подошел к концу. Это также коснется товаров, которые были введены в оборот незаконно. Доцент предполагает, что в случае реализации инициативы продавцы, вероятно, заранее повысят цены на продукцию с ограниченным сроком годности (сигареты, минеральная и газированная вода, молочная продукция, пиво и др.), чтобы минимизировать потери.