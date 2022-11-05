Россияне раскрыли свои траты в "Черную пятницу"

Большинство россиян планирует потратить в «Черную пятницу» не меньше, чем год назад. Наиболее предпочтительна для покупателей техника, в том числе смартфоны и ноутбуки. Об этом сообщают представители ретейла, пишет «Прайм».

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Купить товары во время Дня холостяка(11.11) и «Черной пятницы» планирует 71% респондентов.

«Большая часть (88%) планирует потратить на ноябрьских распродажах не меньше, чем в прошлом году», — сообщили в пресс-службе «Яндекс Маркета».

В Wildberries также прогнозируют, что во время ноябрьских распродаж россияне не снизят активность.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», о «Черной пятнице» знают 93% россиян, а 36% хотя бы однажды приобретали технику. При этом 90% опрошенных сохранят траты на уровне прошлого года.

В компании отметили, что «самыми желанными товарами» в этом году станут смартфоны, ноутбуки и носимые устройства.

Эксперты "Битрикс24" подсчитали, что 48% респондентов больше всего интересуют скидки на электронику, гаджеты и бытовую технику. Более трети (36%) россиян планируют потратить до 5 тысяч рублей.

«Черная пятница» стартует 24 ноября и закончится в полночь 26 ноября.