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33 минуты назад

Брокер дал россиянам основные советы по инвестированию

Мослента

Основные советы по инвестированию дал россиянам лицензированный брокер, специалист по финансовой грамотности и инвестициям в кризисных условиях Данила Ладнюк. В беседе с «Мослентой» он рассказал, как можно приумножить свой капитал в условиях кризиса.

Брокер дал россиянам основные советы по инвестированию
Фото: Austin Distel / UnsplashAustin Distel / Unsplash

«Инвестиции в ОФЗ — облигации федерального займа. Это самые надежные ценные бумаги, которые гарантируют выплату определенных процентов. Выбирайте облигации с высокой ставкой и короткой датой погашения. И таких сейчас много, на них есть скидки и доходность, варьируется от 10 до 13 процентов, при этом срок погашения гораздо короче, чем это было до кризиса», — пояснил эксперт.

Специалист рассказал, что, потратив чуть больше времени на изучение различных предложений на инвестиционных ресурсах, можно найти дисконтные еврооблигации (евробонды). Это ценные бумаги, выпущенные в иностранной валюте. Их сейчас продают за 50-70 процентов от номинальной стоимости. Получать дивиденды при этом можно в долларах на очень хороших условиях.

Для инвестирования в драгоценные металлы Ладнюк посоветовал выбирать палладий, платину или другой редкий металл. У золота, по его словам, сейчас низкая ликвидность, его сложно хранить, а волатильность (изменчивость цены) при этом довольно высокая.

«Есть одно правило рынка — покупай, когда все плохо. Так вот сейчас самое время инвестировать в газовые и нефтяные компании. Цены на нефть и природный газ ставят новые рекорды. Этот российский сектор пока не попал под санкции, угрожающие проседанию рынка, и ряд компаний уже приняли решение о выплате дивидендов за 2021-й год, тогда как многие отменили выплаты или обновили программы обратного выкупа акций», — заключил брокер.

Ранее консультант по инвестициям и личному финансовому планированию частных лиц и бизнеса Азамат Тлеубаев раскрыл алгоритм накопления денег.

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