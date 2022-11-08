10 тысяч рублей: как пенсионерам получить единовременную выплату в ноябре

Пожилые россияне осенью смогут получить разовую денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Кому дадут деньги, объяснил пенсионный эксперт Сергей Власов.

«Получить такую выплату можно один раз, как правило, эта помощь выделяется пенсионерам из региональных бюджетов», – заявил Власов.

Речь идет о дополнительных мерах социальной поддержки пожилых граждан, принятых на региональном уровне. Единовременные выплаты положены тем пенсионерам, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

К таким обстоятельствам могут относиться болезнь, получение инвалидности, потеря работы, несчастный случай с жильем и т.д. Если у пенсионера, попавшего в трудную жизненную ситуацию, нет супруга или совместно с ним проживающих детей/внуков, государство окажет ему разовую помощь.

Стоит отметить, что еще одним важным критерием для оказания помощи является доход получателя выплаты – нужно, чтобы он не превышал прожиточный минимум. Размер выплаты зависит от властей региона, где живет пенсионер.