Россиянам со стажем от 20 лет напомнили о льготах

Граждане со стажем от 20 лет имеют право получить звание ветерана труда, которое дает право на ряд льгот. Как россиянам получить этот статус, объяснила юрист Ирина Сивакова.

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«Звание ветерана труда присваивается человеку, который имеет необходимый трудовой стаж, а также награды», – заявила Сивакова.

В случае с федеральным званием ветерана труда необходимым условием для его получения является наличие стажа (от 20 лет для женщин и от 25 лет для мужчин), а также госнаград. Причем это могут быть как почетное звание, присвоенное человеку еще в СССР, так и грамоты или благодарности периода Российской Федерации.

Впрочем, такими наградами обладает не слишком большое количество россиян. Проще получить статус ветерана труда на региональном уровне, для этого понадобятся ведомственные награды.

Недавно условия для оформления звания ветерана труда поменялись. Теперь необходимо, чтобы награда была вручена претенденту на этот статус именно с этой целью, то есть она должна быть указана в самом наградном листе. Звание ветерана труда позволяет россиянам получить целый ряд льгот и денежных выплат.

Во многих субъектах Российской Федерации таким гражданам начисляют ежемесячную надбавку к пенсии в размере от 300 до 1000 рублей, сообщает Primpress.