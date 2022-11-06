Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам со стажем от 20 лет напомнили о льготах

РИА "ФедералПресс"

Граждане со стажем от 20 лет имеют право получить звание ветерана труда, которое дает право на ряд льгот. Как россиянам получить этот статус, объяснила юрист Ирина Сивакова.

Россиянам со стажем от 20 лет напомнили о льготах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Звание ветерана труда присваивается человеку, который имеет необходимый трудовой стаж, а также награды», – заявила Сивакова.

В случае с федеральным званием ветерана труда необходимым условием для его получения является наличие стажа (от 20 лет для женщин и от 25 лет для мужчин), а также госнаград. Причем это могут быть как почетное звание, присвоенное человеку еще в СССР, так и грамоты или благодарности периода Российской Федерации.

Впрочем, такими наградами обладает не слишком большое количество россиян. Проще получить статус ветерана труда на региональном уровне, для этого понадобятся ведомственные награды.

Недавно условия для оформления звания ветерана труда поменялись. Теперь необходимо, чтобы награда была вручена претенденту на этот статус именно с этой целью, то есть она должна быть указана в самом наградном листе. Звание ветерана труда позволяет россиянам получить целый ряд льгот и денежных выплат.

Во многих субъектах Российской Федерации таким гражданам начисляют ежемесячную надбавку к пенсии в размере от 300 до 1000 рублей, сообщает Primpress.

Ранее «ФедералПресс» писал, что пенсионерам объявили о крупных единовременных выплатах в ноябре.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители