Россиян предупредили об опасности крупных вкладов в банке

«При признании семьи или гражданина малоимущими будет учитываться не только ежемесячный доход, но и имущество, размер банковских вкладов и так далее. Также при подсчёте ежемесячного дохода будут считаться проценты по вкладам», — пояснила в интервью агентству «Прайм» старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.