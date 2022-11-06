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2 часа назад

Россиян предупредили об опасности крупных вкладов в банке

Говорит Москва

Это может лишить их социальных выплат и субсидий.

Россиян предупредили об опасности крупных вкладов в банке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При признании семьи или гражданина малоимущими будет учитываться не только ежемесячный доход, но и имущество, размер банковских вкладов и так далее. Также при подсчёте ежемесячного дохода будут считаться проценты по вкладам», — пояснила в интервью агентству «Прайм» старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

По её словам, чтобы сохранить статус малоимущего, величина банковского депозита не должна превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а ежегодные проценты — одного прожиточного минимума.

По словам эксперта, банки также обязаны сообщать о размерах вкладов и процентах по ним в налоговую инспекцию. Кроме того, с 2020 года соцзащита имеет право запрашивать эту информации у ФНС.

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