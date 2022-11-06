Каждый четвертый банкомат в России можно взломать

Кроме того, одним из рисков называется запуск купюроприёмника на выдачу всех наличных денежных средств или активация вредоносного ПО, позволяющего похитить данные клиентов. Чтобы не допустить этого, потребителям рекомендуют пользоваться аппаратами в филиалах банков или тех местах, где есть физическая охрана и видеонаблюдение.