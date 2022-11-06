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2 часа назад

Эксперты предупредили о возможности взлома каждого четвёртого банкомата в России

Говорит Москва

Исследователи изучили основные модели устройств и выяснили, что каждое второе устройство позволяет получить доступ внутрь корпуса без срабатывания сигнализации.

Каждый четвертый банкомат в России можно взломать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чтобы прийти к такому выводу, специалисты RTM Group проанализировали 12 вариантов исполнения аппаратов, которые различаются по нескольким параметрам, пишет газета «Известия».

Эксперты советуют подключить банкоматы к пульту вневедомственной охраны Росгвардии или коммерческой службы.

Кроме того, одним из рисков называется запуск купюроприёмника на выдачу всех наличных денежных средств или активация вредоносного ПО, позволяющего похитить данные клиентов. Чтобы не допустить этого, потребителям рекомендуют пользоваться аппаратами в филиалах банков или тех местах, где есть физическая охрана и видеонаблюдение.

Личный счет,Росгвардия,
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