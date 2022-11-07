Юрист предупредил о риске из-за неиспользуемых банковских карт

Россиянам посоветовали закрыть неиспользуемые банковские карты, так как их хранение зачастую оборачивается убытками и неприятностями. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает агентство «Прайм».

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Специалист пояснил, что речь идет как о кредитных, так и о дебетовых картах. По его словам, неиспользуемые банковские карты лучше вовремя закрывать, иначе можно столкнуться с лишними тратами.

Юрист напомнил, что банк ежегодно взимает плату за годовое обслуживание, так как предполагается, что клиент пользуется услугами банка. Соловьев подчеркнул, что оплата будет сниматься даже в том случае, если клиент не использует карту, и в итоге может образоваться задолженность.

Он пояснил, что банковские карты не закрываются автоматически, владельцу придется подать соответствующее заявление в кредитную организацию. Кроме того, специалист рекомендует периодически проверять свои банковские карты на предмет образования задолженностей.