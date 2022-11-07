Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Юрист предупредил о риске появления долга из-за неиспользуемых банковских карт

Елена Прошина

Россиянам посоветовали закрыть неиспользуемые банковские карты, так как их хранение зачастую оборачивается убытками и неприятностями. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает агентство «Прайм».

Юрист предупредил о риске из-за неиспользуемых банковских карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист пояснил, что речь идет как о кредитных, так и о дебетовых картах. По его словам, неиспользуемые банковские карты лучше вовремя закрывать, иначе можно столкнуться с лишними тратами.

Юрист напомнил, что банк ежегодно взимает плату за годовое обслуживание, так как предполагается, что клиент пользуется услугами банка. Соловьев подчеркнул, что оплата будет сниматься даже в том случае, если клиент не использует карту, и в итоге может образоваться задолженность.

Он пояснил, что банковские карты не закрываются автоматически, владельцу придется подать соответствующее заявление в кредитную организацию. Кроме того, специалист рекомендует периодически проверять свои банковские карты на предмет образования задолженностей.

Ранее операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, какие самые опасные ошибки совершают владельцы банковских карт. Самые распространенные из них: сообщение реквизитов банковской карты посторонним лицам, хранение записки с пин-кодом вместе с картой и ввод данных на сомнительных сайтах.

Личный счет,Иван Соловьев,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители