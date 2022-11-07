Банк России предложил улучшить условия страхования двух видов имущества

"Сейчас у этих видов страхования низкий уровень выплат при высокой доле отказов. Часто в такие страховки включается защита от рисков, при реализации которых клиенту уже и так положена выплата компенсации. При этом из страхового покрытия исключаются наиболее существенные для потребителя риски (например, кража имущества или списание денег при нарушении правил пользования картой). Чтобы этого не происходило, Банк России планирует установить перечень рисков, обязательных для включения в страховой полис. Так, страховка банковских карт должна защищать от списания средств без согласия клиента, а страхование бытовой техники и электроники должно покрывать риски утраты, кражи или повреждения имущества", - отмечается в сообщении.