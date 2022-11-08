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5 часов назад

Пенсионерам выплатят небольшое разовое пособие

РИА "ФедералПресс"иещё 2

В ноябре определенные категории пожилых россиян получат небольшие единовременные выплаты.

Пенсионерам выплатят небольшое разовое пособие
Фото: ТАССТАСС

«Размер выплаты небольшой, но это в любом случае поддержка от государства, которая не может быть лишней», – пишут медиа.

Речь идет о доплатах обладателям ряда званий на региональном уровне, а также тем, кто отказался от положенных льгот, решив заменить их деньгами. Выплату в размере 400 рублей получат почетные доноры Московской области. При этом выплата носит не разовый характер, ее начисляют гражданам каждый месяц. Получить деньги могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

Около 300 рублей получат пенсионеры, которые отказались от льготного проезда в общественном транспорте, заменив эту возможность выплатой. Такие меры поддержки предоставляются ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий. Пособие в 220 рублей до 10 ноября придет пенсионерам в качестве компенсации за оплату стационарного телефона. Эту выплату дадут только людям с какой-либо группой инвалидности, сообщает Primpress.

Ранее «ФедералПресс» писал, что пенсионерам сообщили о единовременной выплате в 10 тысяч рублей в ноябре.

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