Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам напомнили условия получения пенсии

Lenta.ruиещё 1

Доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что россиянам следует соблюдать несколько условий для получения пенсии. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Россиянам напомнили условия получения пенсии
Фото: ТАССТАСС

Иванова-Швец напомнила, что для выплаты пенсии по старости нужно набрать необходимые годы трудового стажа и число пенсионных баллов. Если их не хватает, то россияне имеют право «доработать» до нужных показателей или через пять лет получить социальную пенсию.

Также пенсионные баллы и стаж возможно приобрести. В таком случае россиянам следует лично подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР). Доцент напомнила, что возможно приобрести не более половины от необходимого срока стажа. Однакр эксперт назвала невозможной покупку пенсионных баллов уже после выплаты пенсии.

Личный счет,Торгово-промышленная палата,Пенсионный фонд РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители