Россиянам напомнили условия получения пенсии

Доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что россиянам следует соблюдать несколько условий для получения пенсии. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

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Иванова-Швец напомнила, что для выплаты пенсии по старости нужно набрать необходимые годы трудового стажа и число пенсионных баллов. Если их не хватает, то россияне имеют право «доработать» до нужных показателей или через пять лет получить социальную пенсию.