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2 часа назад

В России разработали новый подход к работе с должниками ЖКХ

Ura.Ruиещё 1

В России предложили отменить запрет на выплату субсидий должникам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий проект закона поступил на рассмотрение Госдумы. В документе указана возможность направлять средства напрямую ресурсоснабжающим организациям, что позволит обеспечить более качественные услуги ЖКХ.

В России разработали новый подход к работе с должниками ЖКХ
Фото: ТАССТАСС

«Чтобы оформить субсидию, льготнику нужно будет заключить соглашение о погашении задолженности с управляющей (УК) или ресурсоснабжающей (РСО) компанией. Если же гражданин нарушает его шесть месяцев подряд, право на получение льготы не теряется, но меняется форма ее предоставления. Субсидии направляют напрямую предприятию ЖКХ», рассказал «Известиям» один из разработчиков законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По мнению экспертов, новый подход к работе с должниками позволит снизить растущий объем задолженности перед предприятиями коммунальной сферы. По данным «Известий», за I квартал 2022 года она составила рекордные 804,5 млрд рублей.

Личный счет,Владимир Кошелев,Госдума,
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