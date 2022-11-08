В России разработали новый подход к работе с должниками ЖКХ

«Чтобы оформить субсидию, льготнику нужно будет заключить соглашение о погашении задолженности с управляющей (УК) или ресурсоснабжающей (РСО) компанией. Если же гражданин нарушает его шесть месяцев подряд, право на получение льготы не теряется, но меняется форма ее предоставления. Субсидии направляют напрямую предприятию ЖКХ», рассказал «Известиям» один из разработчиков законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.