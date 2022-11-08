Россиян предостерегли от роковой ошибки с банковской картой

Злоумышленники могут выйти на банковский счёт жертвы и попытаться воспользоваться хранящимися на нём деньгами.

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Об этом предупредил преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Аргументы и факты».

По его словам, для того, чтобы обезопасить себя от развития подобного сценария событий, никогда не нужно выбрасывать банковскую карту с истёкшим сроком действия. В таких случаях, как объяснили эксперт, всегда есть риск того, что персональной информацией, которая на ней представлена, могут воспользоваться мошенники.

Просроченную карту нужно разрезать на несколько частей, причем надрез обязательно должен пройти через набор цифр и букв, выдавленных на пластике. Как отметил Корнейчук, голограмму необходимо разрезать также горизонтально. Магнитную полосу с обратной стороны пластика следует разрезать по диагонали.

Место нанесения трёхзначного кода безопасности нужно разрезать так, чтобы было нельзя собрать его воедино и различить нанесённые цифры. Выбрасывать полученные в результате разрезания «пластика» кусочки рекомендуется частями, в разные места для сбора мусора.