Кому нельзя покупать пенсионные баллы

В России для выхода на пенсию нужно выполнить ряд условий, в том числе набрать или купить определенное количество баллов в ПФР. Кому недоступна покупка пенсионных коэффициентов, рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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По словам Ивановой-Швец, россияне могут докупить недостающие пенсионные коэффициенты в ПФР, чтобы выйти на пенсию по старости, однако такая возможность доступна не всем.

«У некоторых граждан перед назначением страховой пенсии может не хватать стажа или пенсионного коэффициента. В этом случае пенсия не назначается», – пояснила она.

Исправить ситуацию можно двумя способами: продолжить работать и набирать баллы, либо докупить в ПФР коэффициенты.