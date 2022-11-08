Кому нельзя покупать пенсионные баллы

В России для выхода на пенсию нужно выполнить ряд условий, в том числе набрать или купить определенное количество баллов в ПФР. Кому недоступна покупка пенсионных коэффициентов, рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По словам Ивановой-Швец, россияне могут докупить недостающие пенсионные коэффициенты в ПФР, чтобы выйти на пенсию по старости, однако такая возможность доступна не всем.
«У некоторых граждан перед назначением страховой пенсии может не хватать стажа или пенсионного коэффициента. В этом случае пенсия не назначается», – пояснила она.
Исправить ситуацию можно двумя способами: продолжить работать и набирать баллы, либо докупить в ПФР коэффициенты.
При этом если пенсия начислена, купить дополнительные пенсионные баллы уже нельзя, добавила доцент РЭУ. Экономист подчеркнула, что докупить можно не более 50 % от необходимого трудового стажа, передает агентство «Прайм».