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1 час назад

Россияне узнали, кому нельзя покупать пенсионные баллы

РИА "ФедералПресс"иещё 2

В России для выхода на пенсию нужно выполнить ряд условий, в том числе набрать или купить определенное количество баллов в ПФР. Кому недоступна покупка пенсионных коэффициентов, рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Кому нельзя покупать пенсионные баллы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ивановой-Швец, россияне могут докупить недостающие пенсионные коэффициенты в ПФР, чтобы выйти на пенсию по старости, однако такая возможность доступна не всем.

«У некоторых граждан перед назначением страховой пенсии может не хватать стажа или пенсионного коэффициента. В этом случае пенсия не назначается», – пояснила она.

Исправить ситуацию можно двумя способами: продолжить работать и набирать баллы, либо докупить в ПФР коэффициенты.

При этом если пенсия начислена, купить дополнительные пенсионные баллы уже нельзя, добавила доцент РЭУ. Экономист подчеркнула, что докупить можно не более 50 % от необходимого трудового стажа, передает агентство «Прайм».

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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