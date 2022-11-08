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1 час назад

Кому дадут солидную прибавку к пенсии без заявления и перерасчёта

Deita.ru

Россияне, которым исполнилось 80 лет, могут получить прибавку к пенсии автоматически. Об этом рассказали представители Пенсионного фонда страны, сообщает ИА DEITA.RU.

Кому дадут прибавку к пенсии без заявления и перерасчёта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в ведомстве, для этого пожилым гражданам больше не понадобится писать заявление или производить перерасчёт пенсии - ПФР установит выплату по имеющимся у него данным самостоятельно. По данным Фонда, право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости имеют все пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста.

В 2021 году её размер составляет 6 044,48 рубля. Вместе с тем, в ПФР уточнили, что данные условия не распространяются на социальные пенсии россиян, а инвалиды I группы получают фиксированную выплату в двойном размере независимо от возраста. Это означает, что пенсия таких граждан не изменится после достижения ими 80-летнего возраста.

Ранее стало известно о том, что одинокие пожилые люди могут получить прибавку к пенсии, если она меньше прожиточного минимума.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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