СМИ: объем валютных кредитов россиян уменьшился до минимума

За период с февраля по сентябрь 2022 года объем кредитов и займов россиян в иностранной валюте составил 52 млрд рублей, что стало минимальным значением с 2015 года - начала ведения этой статистики. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на данные Банка России.
По информации издания, общий объем задолженности граждан в рублях и в валюте за тот же отрезок времени даже увеличился на 3% и на 1 октября достиг 27,8 трлн руб.
Как объяснил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман, ранее валютные кредиты привлекали заемщиков более низкими процентными ставками по сравнению с рублевыми, однако это преимущество полностью теряется на фоне рисков ослабления курса рубля. Он указал, что геополитическая и экономическая обстановка, усиление напряженности, санкционное давление и малопредсказуемые перспективы резко повысили риски на валютном рынке в последние месяцы.
Кроме того, наблюдается политика по девалютизации экономики — введены ограничения на использование валют, их покупку, снятие, переводы, вывоз, конвертацию и даже содержание на счетах, продолжил эксперт. По его словам, для россиян становятся "токсичными" валютные долги. Граждане переходят на рублевые кредиты. такаяя тенденция, по мнению экономиста, вероятно, продолжится.