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4 часа назад

"Известия": объем валютных кредитов россиян уменьшился до минимума

Газета.Ru

За период с февраля по сентябрь 2022 года объем кредитов и займов россиян в иностранной валюте составил 52 млрд рублей, что стало минимальным значением с 2015 года - начала ведения этой статистики. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на данные Банка России.

СМИ: объем валютных кредитов россиян уменьшился до минимума
Фото: DepositphotosDepositphotos

По информации издания, общий объем задолженности граждан в рублях и в валюте за тот же отрезок времени даже увеличился на 3% и на 1 октября достиг 27,8 трлн руб.

Как объяснил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман, ранее валютные кредиты привлекали заемщиков более низкими процентными ставками по сравнению с рублевыми, однако это преимущество полностью теряется на фоне рисков ослабления курса рубля. Он указал, что геополитическая и экономическая обстановка, усиление напряженности, санкционное давление и малопредсказуемые перспективы резко повысили риски на валютном рынке в последние месяцы.

Кроме того, наблюдается политика по девалютизации экономики — введены ограничения на использование валют, их покупку, снятие, переводы, вывоз, конвертацию и даже содержание на счетах, продолжил эксперт. По его словам, для россиян становятся "токсичными" валютные долги. Граждане переходят на рублевые кредиты. такаяя тенденция, по мнению экономиста, вероятно, продолжится.

Личный счет,Марк Гойхман,Банк России,
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