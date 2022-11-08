СМИ: объем валютных кредитов россиян уменьшился до минимума

За период с февраля по сентябрь 2022 года объем кредитов и займов россиян в иностранной валюте составил 52 млрд рублей, что стало минимальным значением с 2015 года - начала ведения этой статистики. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на данные Банка России.

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По информации издания, общий объем задолженности граждан в рублях и в валюте за тот же отрезок времени даже увеличился на 3% и на 1 октября достиг 27,8 трлн руб.

Как объяснил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман, ранее валютные кредиты привлекали заемщиков более низкими процентными ставками по сравнению с рублевыми, однако это преимущество полностью теряется на фоне рисков ослабления курса рубля. Он указал, что геополитическая и экономическая обстановка, усиление напряженности, санкционное давление и малопредсказуемые перспективы резко повысили риски на валютном рынке в последние месяцы.