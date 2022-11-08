Какие выплаты и пособия увеличат в России в 2023 году

В 2023 году россиян ждет повышение ряда выплат и пособий. В частности, минимальный размер оплаты труда, от которого зависят все социальные пособия, станет выше с 1 января 2023 года на 6,3 %.

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«МРОТ с 1 января должен составить 16 242 рубля. Универсальное пособие для нуждающихся семей с детьми, которое появится с 2023 года, составит 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума в зависимости от среднедушевого дохода», – говорится в сообщении.

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова пояснила, что универсальное пособие объединит шесть действующих сейчас мер поддержки. Это пособие на детей от 8 до 17 лет, выплаты беременным женщинам, которые рано встали на учет, пособия на детей от 3 до 8 лет и другие.