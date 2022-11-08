Какие выплаты и пособия увеличат в России в 2023 году

В 2023 году россиян ждет повышение ряда выплат и пособий. В частности, минимальный размер оплаты труда, от которого зависят все социальные пособия, станет выше с 1 января 2023 года на 6,3 %.
«МРОТ с 1 января должен составить 16 242 рубля. Универсальное пособие для нуждающихся семей с детьми, которое появится с 2023 года, составит 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума в зависимости от среднедушевого дохода», – говорится в сообщении.
Зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова пояснила, что универсальное пособие объединит шесть действующих сейчас мер поддержки. Это пособие на детей от 8 до 17 лет, выплаты беременным женщинам, которые рано встали на учет, пособия на детей от 3 до 8 лет и другие.
Отмечается, что маткапитал в 2023 году вырастет на 65 тыс. рублей и составит 589,5 тыс. рублей. Выплаты на второго ребенка поднимутся до 779 тыс. рублей. Страховую пенсию по старости в 2023 году увеличат на 4,8 %, а социальную – на 3,3 %. Кроме того, с 1 октября проиндексируют пенсии военным пенсионерам. Минимальный размер пенсии в 2023 году должен составить 12 363 рубля. Также поднимут выплаты по больничным и другие пособия, пишет Deita.