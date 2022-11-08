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3 часа назад

В ЦБ объяснили отток средств россиян из банков

Lenta.ruиещё 1

В последние месяцы россияне начали активно забирать деньги из банков. Причину такого поведения населения назвала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

В ЦБ объяснили отток средств россиян из банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рост геополитической напряженности в последние полтора месяца повысил тревожность в обществе, и это не могло не сказаться на финансовом поведении людей», — объяснила она.

Похожая тенденция наблюдалась весной 2020 года, когда началась пандемия COVID-19, и весной 2022 года, с началом спецоперации на Украине.

Набиуллина отметила, что сейчас снятие наличных средств приблизилось к сезонной норме. Она заявила, что отток средств прекращается, и люди возвращают деньги в банки, когда ситуация «становится более понятной », и тревога снижается.

В марте россиянам запретили вывозить из страны более 10 тысяч долларов наличной валюты соответствующим указом президента Владимира Путина. В середине октября Путин подписал еще один указ, корректирующий порядок вывоза наличной валюты из страны: ЦБ получил полномочия выдавать индивидуальные разрешения на вывоз более 10 тысяч долларов. Однако пока регулятор не видит перспектив для дальнейшего смягчения валютных ограничений.

Личный счет,Эльвира Набиуллина,Владимир Путин,
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