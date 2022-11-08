Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
23 минуты назад

Потерявшие работу россияне могут получить 53 тысячи рублей: способы

РИА "ФедералПресс"

Если вы только ищете работу или же недавно уволились, то государство предлагает встать на учет в центре занятости. Пока работа не будет найдена, вам будут обеспечены выплаты.

Потерявшие работу россияне могут получить 53 тысячи рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пособие рассчитывается от среднего заработка на последнем месте работы. Например, 3 месяца – 75 %, но не более 12 792 рублей», – объясняют эксперты.

Если на бирже человек будет находиться дольше, то выплаты снизятся до 60 %, но не более 5 тысяч рублей.

А вот предпенсионеры могут получать пособие в максимальном объеме дольше: первые три месяца также 75 % среднего заработка, с 4-го – 60 %, а с 8-го – 45 %. Преимущество в том, что все время выплаты могут доходить до прожиточного минимума, то есть 12,7 тысяч рублей.

В итоге сумма выплат за полгода составит чуть больше 53 тысяч, говорится в телеграм-канале «Госуслуг».

Личный счет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители