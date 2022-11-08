Потерявшие работу россияне могут получить 53 тысячи рублей

Если вы только ищете работу или же недавно уволились, то государство предлагает встать на учет в центре занятости. Пока работа не будет найдена, вам будут обеспечены выплаты.

«Пособие рассчитывается от среднего заработка на последнем месте работы. Например, 3 месяца – 75 %, но не более 12 792 рублей», – объясняют эксперты.

Если на бирже человек будет находиться дольше, то выплаты снизятся до 60 %, но не более 5 тысяч рублей.

А вот предпенсионеры могут получать пособие в максимальном объеме дольше: первые три месяца также 75 % среднего заработка, с 4-го – 60 %, а с 8-го – 45 %. Преимущество в том, что все время выплаты могут доходить до прожиточного минимума, то есть 12,7 тысяч рублей.