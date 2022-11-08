ЦБ оценил перспективы смягчения валютных ограничений

Центральный банк России пока не видит перспектив для дальнейшего смягчения валютных ограничений, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Соответствующую оценку она дала во время выступления в Госдуме, пишет ТАСС.

Руководитель ЦБ напомнила, что после заморозки резервов ЦБ возможностей для интервенций на валютном рынке не осталось, что и привело к введению различных мер контроля.

«По мере стабилизации ситуации мы их поэтапно смягчаем, чтобы сделать условия для ведения внешнеэкономической деятельности более комфортными. Но предпосылок для дальнейшей либерализации сейчас мы не видим», — сказала Набиуллина.