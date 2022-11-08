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1 час назад

ЦБ оценил перспективы смягчения валютных ограничений

Lenta.ru

Центральный банк России пока не видит перспектив для дальнейшего смягчения валютных ограничений, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Соответствующую оценку она дала во время выступления в Госдуме, пишет ТАСС.

ЦБ оценил перспективы смягчения валютных ограничений
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Руководитель ЦБ напомнила, что после заморозки резервов ЦБ возможностей для интервенций на валютном рынке не осталось, что и привело к введению различных мер контроля.

«По мере стабилизации ситуации мы их поэтапно смягчаем, чтобы сделать условия для ведения внешнеэкономической деятельности более комфортными. Но предпосылок для дальнейшей либерализации сейчас мы не видим», — сказала Набиуллина.

Различные ограничения, касающиеся покупки, выдачи и вывоза валюты, были введены весной 2022 года на фоне западных санкций, ставших ответом на решение Москвы начать военные действия на Украине. Так, лимит вывоза наличной валюты из страны составляет 10 тысяч долларов, и в конце октября Набиуллина уже говорила, что возможностей поднять его нет.

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