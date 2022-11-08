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21 минуту назад

Данные о снятии с банковского учета включат в налоговую тайну

Парламентская газетаиещё 2

В Госдуме в первом чтении принят законопроект, который включит в состав сведений, составляющих налоговую тайну, данные о снятии с учета физлиц в связи со смертью, которые должны будут направляться в электронной форме в банки. Об этом стало известно 8 ноября в ходе пленарного заседания палаты.

Данные о снятии с банковского учета включат в налоговую тайну
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По мнению авторов, инициатива поможет кредитным организациям оперативно и своевременно приостанавливать прижизненные операции по счетам и вкладам умерших клиентов. Нормы позволят снизить риск мошенничество, поскольку банки смогут получать сведения о смерти в короткие сроки.

Ранее «Парламентская газета» писала, что в Госдуме рассмотрен и принят законопроект, который направлен на недопущение незаконных операций с деньгами умерших клиентов в финансовых организациях.

Личный счет,Госдума,
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