Данные о снятии с банковского учета включат в налоговую тайну

В Госдуме в первом чтении принят законопроект, который включит в состав сведений, составляющих налоговую тайну, данные о снятии с учета физлиц в связи со смертью, которые должны будут направляться в электронной форме в банки. Об этом стало известно 8 ноября в ходе пленарного заседания палаты.