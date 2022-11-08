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2 часа назад

Программа маткапитала продлена до конца 2026 года

Елена Прошина

На совещании по поддержке доходов семей с детьми президент России Владимир Путин объявил о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года. Об этом сообщает РБК.

Программа маткапитала продлена до конца 2026 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. Сама эта программа продлена до конца 2026 года», – заявил президент.

Он также добавил, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала. В частности, право на выплаты получили семьи, в которых родился первенец.

Ранее стало известно, что в 2023 году пособия на детей будут увеличены, а шесть действующих сейчас пособий заменят одним универсальным. При этом родители детей, которые родились до 31 декабря 2022 года, смогут сами решить, хотят ли они перейти ли на новую модель начисления пособий или остаться на старой.

Личный счет,Владимир Путин,
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