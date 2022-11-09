Работодатели в России массово отказались от выдачи новогодних премий

От выдачи новогодних премий массово отказались работодатели в России, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». По этим данным, выдавать премии в этом году отказались 63 процента опрошенных руководителей.

«В прошлом году таких было лишь 35 процентов. В этом году меньшее количество работодателей готовы выплачивать новогодние премии сотрудникам, так как многие столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов в 2022-м», — отметил заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Остальные 37 процентов респондентов сообщили, что планируют выплачивать новогодние премии своим сотрудникам. При этом 21 процент из них рассчитывают поздравить всех работников, а 16 процентов дадут премии лишь некоторым. Рассчитывать на выплату премий больше всего могут работники компаний из сферы производства, агропрома и торговли, сообщают исследователи.