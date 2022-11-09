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25 минут назад

HR-эксперт рассказал, каких работников ждут сложности в 2023 году

News.ru

В 2023 году сложности могут ждать сотрудников маркетинговых агентств полного цикла и связанных с международным туризмом компаний, рассказал «360» HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, в группе риска также окажутся занятые в кино- и автоиндустрии. Затруднительная ситуация может создаться и для тех, кто занят продажей недвижимости, добавил специалист.

Эксперт рассказал, каких работников ждут сложности в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На первый квартал 2023 года я прогнозирую избыток агентов недвижимости, потому что рынок вторички упал, рынок первички тоже. ЖК, которые построились, почти не продаются», — рассказал Мурадян.

Из-за падения спроса на автомобили по причине резкого роста цен и неопределенности в отношении поставок запчастей и других комплектующих, трудности могут возникнуть у работников автоиндустрии и дилерских центров, рассказал эксперт. Он также добавил, что российский контент больше не приветствуют на западных площадках, поэтому киноиндустрия постепенно начнет сжиматься.

Также в группу риска в 2023 году попадут маркетологи, пиарщики и другие специалисты, занятые в работе маркетинговых агентств полного цикла, так как их предложение существенно превышает спрос, уточнил Мурадян.

Эксперты НИУ ВШЭ ранее рассказали, что к 2030 году число трудоспособных россиян сократится на 1,9 млн человек, а рабочая сила состарится. Так, доля людей младше 40 лет на рынке сократится на 4,6%, до 37,4% (по сравнению с 2019 годом). Сильнее всего при этом пострадают Москва, Санкт-Петербург, а также Подмосковье и Ленинградская область. Причинами таких изменений эксперты называют высокую смертность, миграцию, небольшое количество молодежи, выходящей на работу, а также увеличение числа пенсионеров.

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