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2 часа назад

Мосжилинспекция разъяснила обновленные требования к поверке счетчиков воды

РИА Недвижимостьиещё 1

Государственная жилищная инспекция Москвы разъяснила обновленные требования, предъявляемые к поверке приборов учета воды.

Мосжилинспекция разъяснила новые требования к поверке счетчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 1 ноября начал действовать национальный стандарт поверки счетчиков воды, который призван повысить достоверность поверки приборов учета, сократить время выполнения таких работ, а также оградить граждан от недобросовестных подрядчиков, проверяющих исправность приборов.

"Процедура и перечень применяемых при поверке инструментов зависят от того, требуется ли для работы демонтировать прибор учета или нет. Исполнитель услуги, следуя стандарту, должен использовать автоматизированные способы синхронизации с индивидуальным прибором учета и современные методы цифровой передачи данных во ФГИС "Аршин". В эту систему заносится информация обо всех приборах учета, прошедших проверку", — указывается в сообщении надзорного органа.

Также, как указывается в нем, следовать требованиям нацстандарта должны производители счетчиков и исполнители работ по их поверке, если они заявляют о соответствии ему товаров или услуг. В остальных случаях стандарт носит рекомендательный характер.

Потребителям и исполнителям коммунальных услуг следует помнить, что при рассмотрении дел об исправности приборов учета в суде во внимание будет приниматься соответствие поверки счетчика нацстандарту, указывается в пресс-релизе.

В нем напоминается, что с 1 сентября 2022 года от собственников не должны требовать бумажные свидетельства о поверке счетчиков. Такие сведения управляющие и ресурсоснабжающие организации обязаны получать из единого реестра измерений. Кроме того, выполнять поверку приборов могут только аккредитованные организации, имеющие право проводить такие виды работ и внесенные в единый реестр Росстандарта.

Личный счет,Росстандарт,
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