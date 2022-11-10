Мосжилинспекция разъяснила новые требования к поверке счетчиков

Государственная жилищная инспекция Москвы разъяснила обновленные требования, предъявляемые к поверке приборов учета воды.

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С 1 ноября начал действовать национальный стандарт поверки счетчиков воды, который призван повысить достоверность поверки приборов учета, сократить время выполнения таких работ, а также оградить граждан от недобросовестных подрядчиков, проверяющих исправность приборов.

"Процедура и перечень применяемых при поверке инструментов зависят от того, требуется ли для работы демонтировать прибор учета или нет. Исполнитель услуги, следуя стандарту, должен использовать автоматизированные способы синхронизации с индивидуальным прибором учета и современные методы цифровой передачи данных во ФГИС "Аршин". В эту систему заносится информация обо всех приборах учета, прошедших проверку", — указывается в сообщении надзорного органа.

Также, как указывается в нем, следовать требованиям нацстандарта должны производители счетчиков и исполнители работ по их поверке, если они заявляют о соответствии ему товаров или услуг. В остальных случаях стандарт носит рекомендательный характер.

Потребителям и исполнителям коммунальных услуг следует помнить, что при рассмотрении дел об исправности приборов учета в суде во внимание будет приниматься соответствие поверки счетчика нацстандарту, указывается в пресс-релизе.