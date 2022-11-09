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3 часа назад

Россиянам рассказали об альтернативах доллару и евро при хранении сбережений

Елена Прошина

Альтернативными доллару и евро вариантами хранения сбережений являются депозиты в госбанках, приобретение золота, покупка недвижимости и вложение в облигации федерального займа. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Россиянам рассказали об альтернативах доллару и евро при хранении сбережений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, доля валютных вкладов в РФ сейчас находится на рекордно низком уровне. Шатов связал это с заморозкой валютных резервов России, ухудшением политических и экономических отношений с западными странами и валютными ограничениями со стороны правительства, которые снижают популярность хранения сбережений в долларах и евро.

«В такой ситуации многие ищут альтернативные варианты», — сказал эксперт.

В частности, он посоветовал россиянам рассмотреть депозиты в госбанках, облигации федерального займа, покупку недвижимости или золота.

«Или более рискованные варианты, такие как инвестирование в облигации корпоративных эмитентов», — добавил Шатов.

Также эксперт уточнил, что при покупке золота стоит рассматривать не только слитки или инвестиционные монеты, но и рублевые инструменты вложения в него.

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