Назван порядок действий при двойном списании денег с карты

По его словам, "двойная покупка" зачастую происходит при коде ошибки на кассе или нестабильном интернет-соединении в онлайн-магазине. Юрист посоветовал в этой ситуации запросить чек о покупке и об отказе и обратиться в родной банк, назвав секретное слово, место и время списания. В случае интернет-покупки следует обратиться в службу поддержки.

Янкевич отметил, что банки вернут деньги в течение нескольких дней. Однако при подозрении в мошенничестве разбирательство может занять до 120 дней, подчеркнул он. Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что банковские карты, о которых забыл их владелец могут приносить убытки и неприятности, речь идет как о дебетовых, так и о кредитных. Как правило собственник кредитной карты должен оплачивать пользование средствами банка, внося плату за годовое обслуживание. Если карту не использовать, оплата все равно будет сниматься. Это может привести к образованию задолженности.