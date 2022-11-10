Как перестать жить «от зарплаты до зарплаты»

По его словам, в первую очередь необходимо сократить расходы, например, совершать покупки на распродажах, переходить на других мобильных операторов, снижать электропотребление. Осадчий подчеркнул, что также можно использовать банковские карты с выгодным кешбэком, отказаться от вредных привычек и повысить свою финансовую грамотность.

Ранее эксперт финансового маркетплейса "Сравни" Максим Глазков рассказал, что при оформлении ипотеки необходимо обезопасить себя от различных рисков и обращать внимание на все возможные тонкости. По его словам, еще одна проблема заключается в росте рисков при вложениях в новостройку. Речь идет о том, что застройщиков освободили от штрафов за срыв сроков сдачи объекта до конца года. То есть покупатели остались без рычагов давления на тех, кто недобросовестно исполняет свои обязанности.