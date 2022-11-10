Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
2 часа назад

Коллекторов накажут тюрьмой за угрозы должникам

Елена Прошина

Госдума приняла в первом чтение законопроект о наказании коллекторов за насилие или угрозы его применения в отношении должников. Документ предполагает уголовную ответственность до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Коллекторов накажут тюрьмой за угрозы должникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажируют личной информацией. Административной ответственности, которая сегодня предусмотрена статьей КоАП, в таких случаях очевидно недостаточно», — приводятся в тексте слова председателя нижней палаты ГД Вячеслава Володина.

По словам главы Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Писарева, потребность в разработке нового законопроекта также обусловлена большим количеством жалоб россиян на незаконные действия коллекторов по возврату просроченной задолженности. Он подчеркнул, что ежегодно ФССП РФ получает до 30 тысяч таких обращений.

Согласно тексту законопроекта, за насилие или угрозы его применения коллекторам могут назначить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, принудительные работы сроком до пяти лет или лишить свободы на пять лет. В случае если такие действия совершает организованная группа предусматривается ответственность в виде заключения в тюрьму на десять лет.

Личный счет,Вячеслав Володин,ФССП России,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители