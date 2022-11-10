Коллекторов накажут тюрьмой за угрозы должникам

Госдума приняла в первом чтение законопроект о наказании коллекторов за насилие или угрозы его применения в отношении должников. Документ предполагает уголовную ответственность до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

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«Необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажируют личной информацией. Административной ответственности, которая сегодня предусмотрена статьей КоАП, в таких случаях очевидно недостаточно», — приводятся в тексте слова председателя нижней палаты ГД Вячеслава Володина.

По словам главы Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Писарева, потребность в разработке нового законопроекта также обусловлена большим количеством жалоб россиян на незаконные действия коллекторов по возврату просроченной задолженности. Он подчеркнул, что ежегодно ФССП РФ получает до 30 тысяч таких обращений.