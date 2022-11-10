Коллекторов накажут тюрьмой за угрозы должникам

Госдума приняла в первом чтение законопроект о наказании коллекторов за насилие или угрозы его применения в отношении должников. Документ предполагает уголовную ответственность до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
«Необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажируют личной информацией. Административной ответственности, которая сегодня предусмотрена статьей КоАП, в таких случаях очевидно недостаточно», — приводятся в тексте слова председателя нижней палаты ГД Вячеслава Володина.
По словам главы Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Писарева, потребность в разработке нового законопроекта также обусловлена большим количеством жалоб россиян на незаконные действия коллекторов по возврату просроченной задолженности. Он подчеркнул, что ежегодно ФССП РФ получает до 30 тысяч таких обращений.
Согласно тексту законопроекта, за насилие или угрозы его применения коллекторам могут назначить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, принудительные работы сроком до пяти лет или лишить свободы на пять лет. В случае если такие действия совершает организованная группа предусматривается ответственность в виде заключения в тюрьму на десять лет.