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13 минут назад

В Центробанке описали альтернативную систему для платежей за рубежом

Говорит Москваиещё 3

Речь идёт о возможности использования СБП вместо системы «Мир».

В ЦБ описали альтернативную систему для платежей за рубежом
Фото: UnsplashUnsplash

Реализовать эту идею несложно, если другие страны готовы к сотрудничеству в этом вопросе, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах форума «Финополис», пишет РБК.

«Схема, которая возможна для многих государств, — это переводы между аналогами Систем быстрых платежей: то есть, с одной стороны кошелёк, и с другой стороны кошелёк», — уточнила она и добавила, что в некоторых странах уже существуют аналоги СБП.

Банк России запустил Систему быстрых платежей совместно с Национальной системой платёжных карт в начале 2019 года. Она позволяет клиентам финансовых организаций мгновенно переводить деньги между счетами разных кредитных организаций по номеру мобильного телефона.

После ухода из нашей страны международных платёжных систем Visa и Mastercard россияне лишились возможности пользоваться картами этих систем за границей, если их выпустили отечественные банки. Карты «Мир» принимают не во всех странах.

Личный счет,Ольга Скоробогатова,Банк России,Visa,
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