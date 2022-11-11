В ЦБ описали альтернативную систему для платежей за рубежом

Речь идёт о возможности использования СБП вместо системы «Мир».
Реализовать эту идею несложно, если другие страны готовы к сотрудничеству в этом вопросе, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах форума «Финополис», пишет РБК.
«Схема, которая возможна для многих государств, — это переводы между аналогами Систем быстрых платежей: то есть, с одной стороны кошелёк, и с другой стороны кошелёк», — уточнила она и добавила, что в некоторых странах уже существуют аналоги СБП.
Банк России запустил Систему быстрых платежей совместно с Национальной системой платёжных карт в начале 2019 года. Она позволяет клиентам финансовых организаций мгновенно переводить деньги между счетами разных кредитных организаций по номеру мобильного телефона.
После ухода из нашей страны международных платёжных систем Visa и Mastercard россияне лишились возможности пользоваться картами этих систем за границей, если их выпустили отечественные банки. Карты «Мир» принимают не во всех странах.