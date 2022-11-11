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3 часа назад

ЦБ хочет убрать плавающие ставки из потребкредитов, но сохранить в ипотеке

РИА Недвижимостьиещё 1

Банк России обсуждает ограничение потребкредитов с плавающей ставкой для физлиц: скорее всего их больше не будет, по ипотеке плавающие ставки сохранятся, но с ограничениями, заявила журналистам в кулуарах форума Finopolis первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

ЦБ хочет убрать плавающие ставки из потребкредитов
Фото: ТАССТАСС

"В принципе да. Их не то чтобы было много. Но в целом в законодательство, которое сейчас рассматривается, по плавающей ставке для физиков, оно предполагает, что потребкредитов по плавающим ставкам, скорее всего, не будет", — сказала Юдаева, отвечая на вопрос о том, намерен ли ЦБ запретить кредиты по плавающей ставке.

Ипотеку с плавающей ставкой регулятор при этом предлагает "разрешить, но очень сильно ограничить плавание".

Юдаева отметила, что брать кредит по плавающей ставке есть смысл для длинных кредитов — на 15, 20, 30 лет, а если кредит на один год, то такая необходимость гораздо меньше.

"Когда человек берет кредит по плавающей ставке, он берет на себя достаточно существенный риск. И он его не всегда адекватно оценивает", — заключила Юдаева.

Личный счет,Ксения Юдаева,Банк России,
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