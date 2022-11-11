ЦБ хочет убрать плавающие ставки из потребкредитов

"В принципе да. Их не то чтобы было много. Но в целом в законодательство, которое сейчас рассматривается, по плавающей ставке для физиков, оно предполагает, что потребкредитов по плавающим ставкам, скорее всего, не будет", — сказала Юдаева, отвечая на вопрос о том, намерен ли ЦБ запретить кредиты по плавающей ставке.