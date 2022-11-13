Как сейчас оплатить заказы AliExpress из России — инструкция

Для российских покупателей AliExpress — одна из самых любимых площадок. Но если раньше для оплаты покупок были доступны самые разные способы, то сейчас их число сократилось до двух.

«Рамблер» рассказывает, как сейчас можно оплачивать покупки, совершенные на AliExpress.

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Банковская карта

Сложности с оплатой картами российских банков возникли еще в марте, связаны они были с санкциями, введенными против России. Но в новой версии приложения AliExpress эту проблему удалось решить. Все, что нужно сделать, — установить новую версию приложения AliExpress. Если вы предпочитаете выбирать товары на сайте, то никаких дополнительных действий для совершения транзакции не потребуется. Открываете сайт AliExpress на ноутбуке или компьютере через любой удобный вас браузер, кладете товары в корзину и оплачиваете.

Visa,

MasterCard,

Maestro,

МИР. В кошелек можно добавить карты следующих платежных систем:

Если все же возникнет сбой при оплате, попробуйте привязать другую карту, которая у вас есть. Повторная попытка точно будет успешной.

По отзывам пользователей, не возникает проблем при оплате картами «Альфа-банка» и «Тинькофф». А вот оплатить картами, которые были выпущены банками, получившими большое количество санкций, скорее всего не получится. Среди самых пострадавших банков — ВТБ, «Открытие» и «Промсвязьбанк».

Виртуальная карта QIWI

Этот способ работает в том случае, если вы используете старое мобильное приложение AliExpress Global. В этом приложении вы сможете увидеть все возможные способы оплаты, которые работали раньше, но сейчас воспользоваться можно только одним.

Что нужно сделать

Создать кошелек QIWI. Открыть виртуальную карту QIWI, которая будет привязана к кошельку. Пополнить кошелек с карты любого банка, включая те, которые находятся под санкциями. Перейти на страницу оплаты и совершить покупку.

Но нужно быть готовыми к тому, что заплатите вы чуть больше — банки могут брать комиссию за переводы средств на QIWI-кошелек, а также вы потеряете на конвертации валюты, поскольку в приложении AliExpress Global цены указаны в долларах, а на виртуальной карте QIWI у вас будут рубли.

Как обезопасить свои покупки на AliExpress