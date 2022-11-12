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1 час назад

Россияне раскрыли истинное отношение к зарплатам в конвертах

РИА "ФедералПресс"

Получать часть заработной платы в конверте готовы 39 % россиян, об этом сообщил сервис по поиску работы SuperJob.ru. Эту цифру смогли получить с помощью опроса.

Россияне раскрыли истинное отношение к зарплатам в конвертах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На «серую» зарплату сегодня согласились бы 39 % россиян, и эта цифра остается стабильной уже более 2 лет. Это свидетельствует об относительной стабильности на рынке труда», – сообщает сервис SuperJob.ru.

В опросе сервиса по поиску работу приняли участие 1600 человек старше 18 лет, которые являются экономически активной частью населения.

Получать зарплату в конверте больше согласны мужчины – 49 % голосов, а не женщины – 29 % респондентов.

В основном на нечестный заработок, который нарушает закон, согласны люди в возрасте от 35 лет до 44. Также на «серую» зарплату готовы те, чей доход не превышает 50 тысяч рублей ежемесячно.

Однако 37 % опрошенных заявили, что никогда не стали бы работать за заработную плату в конверте. 24 % вовсе респондентов затруднились ответить на такой вопрос.

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