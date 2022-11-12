Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
3 часа назад

Посол предупредил о подорожании в России колумбийского кофе

Елена Прошина

В России вырастет стоимость колумбийского кофе из-за плохого урожая в Южной Америке. Об этом заявил посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра, передает РИА Новости.

Посол предупредил о подорожании в России колумбийского кофе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат отметил, что в производстве кофе сейчас имеются проблемы. В самых «кофейных» регионах Колумбии урожай может снизиться на 50-57% по сравнению с прошлым годом.

Колумбия поставляет на рынок арабику. Производство этого сорта уже уменьшилось на 22% из-за непогоды, подорожавших удобрений, логистических проблем и дефицита контейнеров.

Россиянам предсказали судьбу цен на чай и кофе

По словам дипломата, повышения цен стоит ждать в следующем году. Оно коснется всего мира, а не только России. Конкретные цифры представитель Колумбии не назвал, поскольку «это процесс, который находится в развитии».

Ранее эксперт Оливия Хедлунд, рассказала, почему кофе натощак может вызвать серьезные проблемы с кишечником и гормонами.

Личный счет,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители