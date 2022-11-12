Посол предупредил о подорожании в России колумбийского кофе

В России вырастет стоимость колумбийского кофе из-за плохого урожая в Южной Америке. Об этом заявил посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что в производстве кофе сейчас имеются проблемы. В самых «кофейных» регионах Колумбии урожай может снизиться на 50-57% по сравнению с прошлым годом.

Колумбия поставляет на рынок арабику. Производство этого сорта уже уменьшилось на 22% из-за непогоды, подорожавших удобрений, логистических проблем и дефицита контейнеров.

По словам дипломата, повышения цен стоит ждать в следующем году. Оно коснется всего мира, а не только России. Конкретные цифры представитель Колумбии не назвал, поскольку «это процесс, который находится в развитии».