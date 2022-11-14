Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

В России анонсировали подорожание ЖКУ с 1 декабря

Lenta.ruиещё 1

Минэкономразвития перенесло индексацию тарифов на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов с 1 июля 2023 года на 1 декабря. Решение предусмотрено прогнозом социально-экономического развития России, который составило ведомство. Об этом пишут «Известия».

Россиян предупредили о подорожании ЖКУ с 1 декабря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подорожание ЖКУ, которое анонсировали «Известия», составит не более девяти процентов. При этом цены на газ вырастут на 8,5 процента: эту инициативу выдвинула Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Тарифы на газ увеличатся как для граждан, так и для промышленности.

«Нынешняя индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации», — объяснили в пресс-службе Минэкономразвития. В пресс-службе ФАС добавили, что подорожание «не приведет к снижению спроса на этот энергоресурс, а объемы поставок газа для внутренних потребителей России будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации».

Следующая индексация ЖКУ произойдет только 1 июля 2024 года. Перенос сроков в Минэкономразвития объяснили необходимостью обеспечения непрерывной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по России, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Кроме того, индексация нужна для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

Личный счет,ФАС России,Минэкономразвития,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители