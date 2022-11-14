Россиян предупредили о подорожании ЖКУ с 1 декабря

Минэкономразвития перенесло индексацию тарифов на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов с 1 июля 2023 года на 1 декабря. Решение предусмотрено прогнозом социально-экономического развития России, который составило ведомство. Об этом пишут «Известия».

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Подорожание ЖКУ, которое анонсировали «Известия», составит не более девяти процентов. При этом цены на газ вырастут на 8,5 процента: эту инициативу выдвинула Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Тарифы на газ увеличатся как для граждан, так и для промышленности.

«Нынешняя индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации», — объяснили в пресс-службе Минэкономразвития. В пресс-службе ФАС добавили, что подорожание «не приведет к снижению спроса на этот энергоресурс, а объемы поставок газа для внутренних потребителей России будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации».