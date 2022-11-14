Сбер предупредил о новой схеме мошенничества

Мошенники стали обманывать россиян, используя схему с «единым межбанковским счетом», предупреждают в Сбере о новой схеме.

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Злоумышленник звонит под видом сотрудника полиции и говорит, что с единого межбанковского счета преступники собираются украсть все деньги человека. После этого поступает звонок от «сотрудника департамента безопасности Центробанка». Он убеждает, что нужно перевести все деньги на «безопасный счет», чтобы до них не добрались преступники.

После этого мошенники получают деньги и больше не выходят на связь. В Сбере напоминают, что единого межбанковского счета не существует.

«Если вам позвонили из БанкБанка России — это мошенничество. Организация не звонит физическим лицам. Заканчивайте разговор», — добавили там.