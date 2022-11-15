Куда обращаться, если прислали неправильную квитанцию за ЖКУ

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов рассказал агентству "Прайм", куда обращаться при получении квитанции за ЖКУ.
По словам специалиста, если в квитанции указаны ошибочные суммы, то необходимо обратиться к поставщику услуги и написать заявление с требованием объяснить размер и структуру платежа. По закону такое заявление рассматривается в течение трех рабочих дней. В случае выявленных нарушений со стороны исполнителя, ему грозит штраф в размере "50 процентов величины превышения начисленной платы над размером той платы, которую следовало начислить".
Ранее сообщалось, что с 1 декабря в России увеличатся тарифы на ЖКУ. Рост составит 9%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить цену на газ на 8,5% для населения и представителей промышленности. Следующее повышение тарифов на ЖКУ запланировано на 2024 год.