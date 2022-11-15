Куда обращаться, если прислали неправильную квитанцию за ЖКУ

По словам специалиста, если в квитанции указаны ошибочные суммы, то необходимо обратиться к поставщику услуги и написать заявление с требованием объяснить размер и структуру платежа. По закону такое заявление рассматривается в течение трех рабочих дней. В случае выявленных нарушений со стороны исполнителя, ему грозит штраф в размере "50 процентов величины превышения начисленной платы над размером той платы, которую следовало начислить".