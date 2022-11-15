Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

Юрист рассказал, куда обращаться, если прислали неправильную квитанцию за ЖКУ

Газета.Ruиещё 1

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов рассказал агентству "Прайм", куда обращаться при получении квитанции за ЖКУ.

Куда обращаться, если прислали неправильную квитанцию за ЖКУ
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

По словам специалиста, если в квитанции указаны ошибочные суммы, то необходимо обратиться к поставщику услуги и написать заявление с требованием объяснить размер и структуру платежа. По закону такое заявление рассматривается в течение трех рабочих дней. В случае выявленных нарушений со стороны исполнителя, ему грозит штраф в размере "50 процентов величины превышения начисленной платы над размером той платы, которую следовало начислить".

Ранее сообщалось, что с 1 декабря в России увеличатся тарифы на ЖКУ. Рост составит 9%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить цену на газ на 8,5% для населения и представителей промышленности. Следующее повышение тарифов на ЖКУ запланировано на 2024 год.

Личный счет,ФАС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители