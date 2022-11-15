Российским пенсионерам одобрили двойную индексацию пенсий в январе

Многих российских пенсионеров ждет повышение выплат в январе следующего года, сообщает PRIMPRESS.
«Ждать сразу две индексации выплат в начале следующего года могут те пожилые граждане, которые получают небольшие пенсии», – пишет издание.
Дело в том, что с января 2023 года будут повышены будут не только страховые пенсии, но и прожиточный минимум. Таким образом, пожилые граждане, чья пенсия ниже прожиточного минимума, получат сразу две прибавки. На 4,8 процента будет увеличена пенсия, а с увеличением прожиточного минимума возрастет и социальная доплата к ней.
Как отмечает PRIMPRESS, доплаты будут произведены в автоматическом режиме, писать заявлений пенсионерам не нужно.
Ранее «ФедералПресс» писал, что пожилым россиянам рассказали о новой прибавке к пенсии.