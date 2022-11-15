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39 минут назад

Российским пенсионерам одобрили двойную индексацию пенсий в январе: подробности

РИА "ФедералПресс"

Многих российских пенсионеров ждет повышение выплат в январе следующего года, сообщает PRIMPRESS.

Российским пенсионерам одобрили двойную индексацию пенсий в январе
Фото: ТАССТАСС

«Ждать сразу две индексации выплат в начале следующего года могут те пожилые граждане, которые получают небольшие пенсии», – пишет издание.

Дело в том, что с января 2023 года будут повышены будут не только страховые пенсии, но и прожиточный минимум. Таким образом, пожилые граждане, чья пенсия ниже прожиточного минимума, получат сразу две прибавки. На 4,8 процента будет увеличена пенсия, а с увеличением прожиточного минимума возрастет и социальная доплата к ней.

Как отмечает PRIMPRESS, доплаты будут произведены в автоматическом режиме, писать заявлений пенсионерам не нужно.

Ранее «ФедералПресс» писал, что пожилым россиянам рассказали о новой прибавке к пенсии.

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