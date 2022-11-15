Российским пенсионерам одобрили двойную индексацию пенсий в январе

Дело в том, что с января 2023 года будут повышены будут не только страховые пенсии, но и прожиточный минимум. Таким образом, пожилые граждане, чья пенсия ниже прожиточного минимума, получат сразу две прибавки. На 4,8 процента будет увеличена пенсия, а с увеличением прожиточного минимума возрастет и социальная доплата к ней.