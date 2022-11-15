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1 час назад

Эксперты назвали самые необычные вакансии ноября

Мир24

Рейтинг самых необычных вакансий ноября составил сервис «Работа.ру». В список, в частности, вошли аэродизайнер, переплетчик и фаршесоставитель.

Эксперты перечислили самые необычные вакансии ноября
Фото: МТРК «МИР»МТРК «МИР»

Так, фаршесоставителя ищут в Омске. В его задачи входит ведение процесса подготовки и составления фарша в куттере, мешалке и волчке, а также соблюдение норм расхода сырья и компонентов. Кандидат должен обладать минимальным опытом работы в пищевом производстве и иметь медкнижку.

В Воронеже на предприятие общественного питания требуется дозировщик-рецептурщик. В его обязанности входит составление соусов и начинки, кроме того, он должен дозировать, смешивать и разливать продукцию, контролировать качество и поддерживать на рабочем месте чистоту.

Между тем в Новосибирске ищут аэродизайнера. Он должен надувать гелиевые шары и оформлять композиции из них, консультировать покупателей и выкладывать товар. А в Костроме ищут 3D-модельера на ювелирное производство. В его обязанности входит создание 3D-моделей по эскизам и фото.

В топ вакансий также вошел переплетчик в московскую типографию. Он должен будет собирать фотокниги, работать на крышкоделательном оборудовании, приклеивать капталы и вставлять блоки в обложку.

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября.

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