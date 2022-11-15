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1 час назад

Россиян предупредили о фейковых скидках при покупке на маркетплейсах

Lenta.ru

В период традиционных ноябрьских распродаж существует повышенный риск наткнуться на недобросовестных продавцов, приобретая товар на маркетплейсах. Об этом предупреждают «Известия».

Россиян предупредили о фейковых скидках на маркетплейсах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Маркетплейсы стараются обезопасить своих покупателей, в частности, от фейковых скидок, говорится в публикации. Так, Wildberries решил запустить дополнительную систему защиты от такого вида мошенничества. В компании рассказали, что контроль за участниками распродаж стал более тщательным за счет специально разработанной аналитической IT-системы, позволяющей определить реальность скидки. На распродажу можно выставить лишь те товары, скидка на которые равна 15-20 процентам от средней цены за последние два месяца. Также, Wildberries предлагает покупателям самостоятельно убедиться в честности дисконта, ориентируясь на график с динамикой стоимости товара.

Кроме того, «Яндекс Маркет» запустил систему алгоритмов, сравнивающую цены товаров у одного и того же продавца на разных онлайн-площадках.

«Если на маркетплейсе стоимость заметно выше, чем в других местах, то система помещает такой товар на карантин. Когда продавец устранит расхождение, товар возвращается на витрину», — рассказали в компании.

Ранее россиянам назвали потенциально опасные онлайн-услуги. Отмечалось, что наибольший риск столкнуться с обманом существует при использовании онлайн-банкинга и совершении онлайн-покупок.

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