Россиян предупредили о фейковых скидках на маркетплейсах

Маркетплейсы стараются обезопасить своих покупателей, в частности, от фейковых скидок, говорится в публикации. Так, Wildberries решил запустить дополнительную систему защиты от такого вида мошенничества. В компании рассказали, что контроль за участниками распродаж стал более тщательным за счет специально разработанной аналитической IT-системы, позволяющей определить реальность скидки. На распродажу можно выставить лишь те товары, скидка на которые равна 15-20 процентам от средней цены за последние два месяца. Также, Wildberries предлагает покупателям самостоятельно убедиться в честности дисконта, ориентируясь на график с динамикой стоимости товара.