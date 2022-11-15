В ПФР напомнили о надбавках к пенсии за иждивенца

В Пенсионном фонде напомнили о доплатах пенсионерам с иждивенцами, то есть гражданам, на попечении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Такая надбавка действует в России с 2002 года и составляет 1/3 от величины фиксированной пенсионной выплаты.

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Таким образом, доплата за каждого иждивенца (таковых может быть не более трех) составляет 2 406,91 рубля, отметили в ПФР. При наличии трех и более иждивенцев надбавка устанавливается в размере 7 220,74 рубля.

Важно, что иждивенцами, за которых начисляются надбавки, могут являться только близкие родственники пожилого человека. В первую очередь речь идет о детях до 18 лет, а также детях от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся. Кроме того, к этой категории относят братьев, сестер, внуков, если у них нет других родственников, которые по закону обязаны их содержать.

Для того чтобы начать получать надбавку к фиксированной страховой пенсии, нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Что касается дополнительных документов, то о необходимости их предоставить ПФР уведомит отдельно. Они могут и не потребоваться, если у Пенсионного фонда уже есть необходимые сведения.

«Например, данные об инвалидности иждивенца или о получении им пенсии и социальных выплат», — указывается в публикации.