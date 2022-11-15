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52 минуты назад

Аналитик назвал лучший способ инвестирования в золото

News.ru

Физическим лицам лучше использовать ETF на золото, так как этот инструмент наиболее прост для инвестиций в драгоценные металлы, рассказал РИАМО аналитик Андрей Маслов. По его словам, золото в физическом виде покупать не стоит, так как оно менее ликвидно, чем ценные бумаги или валюта. Эксперт назвал золото вложение в золото хорошей стратегией на случай кризисных ситуаций.

Аналитик назвал лучший способ инвестирования в золото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для физических лиц покупка золота в его физическом виде не выглядит хорошей стратегией, так как золото не так ликвидно, как ценные бумаги или валюта, и не так легко транспортируемо. Поэтому я бы советовал физическим лицам использовать ETF на золото», — пояснил Маслов.

Виртуальным образом золото можно приобрести, купив акции золотодобывающих компаний, создав обезличенный металлический счет или вложив средства в фонды, которые отслеживают цену золота, уточнило издание.

Экономист Лазарь Бадалов ранее рассказал о рисках депозитов по ставкам выше среднесрочных, которые россиянам предлагают банки. Обещанной повышенной доходности можно и не дождаться. Эксперт подчеркнул, что кредитные организации, предлагая такие вклады, обещают повышенную доходность за счет включения инвестиционной составляющей. Досрочное расторжение этих предложений либо невозможно, либо происходит с уплатой комиссии на сумму почти сто процентов от вложения, пояснил экономист.

Личный счет,Андрей Маслов,
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