Аналитик назвал лучший способ инвестирования в золото

Физическим лицам лучше использовать ETF на золото, так как этот инструмент наиболее прост для инвестиций в драгоценные металлы, рассказал РИАМО аналитик Андрей Маслов. По его словам, золото в физическом виде покупать не стоит, так как оно менее ликвидно, чем ценные бумаги или валюта. Эксперт назвал золото вложение в золото хорошей стратегией на случай кризисных ситуаций.