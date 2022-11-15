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45 минут назад

Россияне в сентябре перевели рекордную сумму в иностранные банки

News.ru

Граждане России в сентябре перевели в иностранные банки рекордную сумму — $6,7 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ РФ. С начала 2022 года общая сумма вкладов россиян в зарубежных банках увеличилась в два раза, превысив $60 млрд.

Россияне перевели рекордную сумму в иностранные банки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным на январь текущего года, граждане России хранили в зарубежных банках порядка $30,6 млрд. С началом спецоперации на Украине они стали активнее выводить деньги за пределы страны. Например, в течение февраля россияне перевели в заграничные банки около $4,3 млрд.

Весной объем выводимых за границу средств снизился в разы из-за установления Банком России лимитов. Однако в мае ограничения были смягчены, в результате чего россияне перевели за рубеж $5,2 млрд. В сентябре общая сумма переводов достигла рекордного показателя — $6,7 млрд, а с начала года объем вкладов россиян в зарубежных банках достиг $63,1 млрд.

Эксперты объясняют рост переводов средств за рубеж желанием россиян застраховать свои активы от риска их блокировки, а также получить доступ к международным инвестиционным инструментам, недоступным в России из-за санкций.

Ранее сообщалось, что ЦБ продлил действие ограничений для физлиц по выводу денежных средств за рубеж. Они сохранятся до апреля 2023 года. Перевести можно не более $10 тысяч в месяц.

Личный счет,Банк России,
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