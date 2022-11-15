Индексация соцвыплат в Москве превысит рост тарифов ЖКХ

В Москве повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет ниже темпов инфляции и составит 9% с 1 декабря 2022 года. В то же время индексация всех соцвыплат в 2023 году планируется на уровне 10%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на столичное правительство.

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«Совокупный рост стоимости коммунальных услуг (в Москве — «Газета.Ru») составит 9%, что почти на пять процентных пунктов ниже прогнозной инфляции <....> При этом бюджетом Москвы на 2023 год предусматривается индексация всех социальных выплат на 10% — выше, чем установленный предел роста тарифов ЖКХ», — говорится в материале.

Согласно прогнозу Министерства экономического развития (Минэкономразвития), уровень инфляции в России по итогам текущего года составит 13,9%. Перенос «тарифной ступеньки» с июля 2023 года на декабрь 2022-го, принятый 15 ноября на заседании президиума правительства Москвы, позволит отрасли ЖКХ компенсировать потери из-за значительного расхождения предыдущего тарифного пересмотра летом 2022 года с реальной инфляцией, уточняется в статье.

Согласно принятым решениям столичного правительства, тарифы на коммунальные услуги проиндексируют с 1 декабря, на жилищные — с начала 2023 года. При этом до июля 2024-го они должны остаться без изменений. Минимальный размер взносов на капремонт устанавливается на уровне 24,09 рубля за квадратный метр.