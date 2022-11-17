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1 час назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября

Свободная прессаиещё 3

Самой высокооплачиваемой вакансией ноября в городах с населением до 1 млн человек стало предложение для главного геолога в Хабаровске с зарплатой от 300 тыс. рублей.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщают «Известия», в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам и торговых представителей, программистов, инженеров, водителей.

В Рязани, Хабаровске, Ярославле и Тюмени в топе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей. Например, в Хабаровске врачу стоматологу-ортопеду предлагают 130 тыс. рублей, а врачу-флебологу в Тюмени — 150 тыс. рублей, в Рязани врачу-косметологу предлагают от 75 тыс. рублей, а в Ярославле стоматологу-терапевту — от 80 тыс. рублей.

В Ульяновске, Владивостоке и Ярославле в топ вошли вакансии в сфере управления персоналом. Так, HR-директору в Ульяновске готовы платить 60–80 тыс. рублей.

Ранее "СП" писала, что названы самые популярные профессии среди молодежи.

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