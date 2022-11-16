Какие факторы «раскачают» рубль к концу года

Падение или укрепление российской национальной валюты за оставшееся до конца текущего года время может быть существенным, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, в настоящее время рубль поддерживает продажа валютной выручки экспортерами. Ее размер генерируют цены на нефтепродукты. Стоимость нефти, по словам эксперта, будет расти из-за предстоящего сокращения добычи энергоресурса в рамках ОПЕК и нефтяного эмбарго западных стран с 5 декабря.

Аналитик напоминает, что российские власти не намерены поставлять нефть странам, которые поддержат «потолок» цен. На этом фоне цена сырья может вырасти до 150 долларов за баррель. Также влияние на российскую нацвалюту окажет заседание ФРС Соединенных Штатов, которое состоится 14 декабря. Рубль может отреагировать и на заседание по ключевой ставки Центробанка России, намеченное на 16 декабря.