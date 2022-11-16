В России расширят право на второе пособие для семей с детьми

Право на второе пособие для семей с детьми до 3 лет в России расширится. Минтруд предусмотрел регулярные выплаты из средств материнского капитала на всех детей до 3 лет вне зависимости от очередности рождения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.
При этом доходы на одного члена семьи должны быть ниже двух прожиточных минимумов.
Также у семьи будет возможность оформить одновременно две выплаты – до двух ПМ. Так можно будет сделать, если семья соответствует критериям и уже является получателем единого пособия из бюджета, указал собеседник издания.
Соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях 15 ноября. По словам председателя комитета по социальной политике Ярослав Нилов, право на использование маткапитала для этих целей появится после того, как в стране примут поправки в закон-спутник. Он сейчас проходит этап подготовки ко второму чтению, добавил парламентарий.
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, в России за последние четыре года зафиксировано снижение уровня бедности среди семей с детьми - до 19,1%. Такая динамика, как отмечалось, может быть обусловлена введением в стране системы пособий для детей из бедных семей в возрасте до 17 лет.