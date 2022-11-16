В России расширят право на второе пособие для семей с детьми

Право на второе пособие для семей с детьми до 3 лет в России расширится. Минтруд предусмотрел регулярные выплаты из средств материнского капитала на всех детей до 3 лет вне зависимости от очередности рождения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.

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При этом доходы на одного члена семьи должны быть ниже двух прожиточных минимумов.

Также у семьи будет возможность оформить одновременно две выплаты – до двух ПМ. Так можно будет сделать, если семья соответствует критериям и уже является получателем единого пособия из бюджета, указал собеседник издания.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях 15 ноября. По словам председателя комитета по социальной политике Ярослав Нилов, право на использование маткапитала для этих целей появится после того, как в стране примут поправки в закон-спутник. Он сейчас проходит этап подготовки ко второму чтению, добавил парламентарий.