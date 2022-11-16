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51 минуту назад

Минтруд ожидает рост зарплат по итогам года ниже инфляции

ТАССиещё 2

Среднее увеличение номинальной заработной платы в РФ по итогам года ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции. Об этом сообщила в среду замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова на заседании Генсовета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Рост зарплат россиян по итогам года окажется ниже инфляции
Фото: ТАССТАСС

"По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько <...>. В следующем году мы планируем выйти на рост реальной заработной платы", - сказала она.

Замминистра отметила, что с учетом динамики зарплат в 2022 году из резервного фонда правительства РФ было выделено более 22 млрд рублей, чтобы обеспечить выполнение целевых показателей по заработной плате работников бюджетной сферы. Кроме того, по ее словам, в бюджете следующей трехлетки предусмотрено ежегодное повышение оплаты труда отдельных работников бюджетной сферы.

Личный счет,Елена Мухтиярова,Минтруд России,
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