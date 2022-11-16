Путин потребовал запретить банкам «пить кровь» из пенсионеров

Практику российских банков, в рамках которой они легко выдают небольшие кредиты пенсионерам, а затем до смерти взыскивают с них долги, следует запретить. Такое требование на совещании с правительством высказал президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.
«Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить», — подчеркнул глава государства.
По его мнению, если пенсионер взял кредит, но не сумел его отдать, он должен попасть под процедуру досудебного банкротства. Путин попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова уделить особое внимание людям старшего возраста.